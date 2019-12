Brytyjska rodzina królewska przygotowała świąteczne puddingi. Uwagę zwraca książę George. Znalazł się w nieprzypadkowym gronie

Święta Bożego Narodzenia już za kilka dni. Gospodynie domowe na całym świecie powoli dopinają przygotowania. To już ostatnie chwile na porządki i świąteczne wypieki. Brytyjska rodzina królewska także szykuje się do celebracji. Na ich profilu na Instagramie pojawiły się nowe zdjęcia.

Royalsi szykują się do świąt

W dobie mediów społecznościowych nie powinno dziwić nikogo, że swoje konta na Facebooku czy Instagramie mają także takie osobistości jak członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. To właśnie tam możemy choć trochę podejrzeć ich życie od kuchni oraz dowiedzieć się o prowadzonych przez nich inicjatywach. Tych nie brakuje. Ostatnio do sieci trafiły zdjęcia, na którym widzimy cztery pokolenia w kuchni: królową Elżbietę, księcia Karola, księcia Williama i księcia George'a.

Członkowie rodziny królewskiej przygotowali świąteczne puddingi. Uwagę zwraca oczywiście najmłodszy książę, czyli George. Zgodnie z tradycją i przepisami prawa, to właśnie on za wiele lat zasiądzie na brytyjskim tronie. Wygląda na to, że rodzice powoli zaczynają oswajać go z tą myślą. W końcu obok niego na zdjęciach znalazła się królowa oraz dwóch przyszłych królów Anglii. Zacne grono!

