Joanna Mazur w "Tańcu z Gwiazdami" dostała mieszkanie. Niewidoma biegaczka zdradziła, co stało się z lokum

Gość: naprawdę 11 minut temu Oceniono 5 razy -3

no to bardzo się cieszymy,ze po tych okropnych warunkach w jakich Pani mieszkała w akademiku, bo szkoda było wydawać pieniądze na wynajęcie mieszkania, zamieszkała Pani w podarowanym w prezencie mieszkaniu i urządziła je Pani z pomocą architekta, czyli naprawdę dobrze, bo i architekt i wyposażenie kosztuje sporo, a skoro dopiero teraz sie Pani wprowadziła, meble z sieciowki raczej nie wchodzą w grę, prawda?. No, ale przecież ze zbiorki było ponad 300 tys, więc ok. A czy przeznaczyla Pani jakaś kwotę z podarowanych pieniędzy dla potrzebujących, czy tylko na Architekta i wyposażenie mieszkania? Bo rozumiem,że treningi juz zarzucone i nie zakwalifikowala sie Pani do kolejnych zawodów?