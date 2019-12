Ciężarna Marta Żmuda Trzebiatowska w "Jaka to melodia?". Widać, że próbowała ukryć brzuszek. Stylizacja... strzał w 10!

Od kilku dni media żyją doniesieniami o ciąży Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Sama gwiazda nie komentowała tych doniesień aż do piątku. Przyszła mama ostatecznie potwierdziła spekulacje. Przyznała, że fani zasypali ją wiadomościami z gratulacjami, nie chce więc trzymać radosnej nowiny w tajemnicy.

A musimy przyznać, że udawało jej się to wyjątkowo długo. Mateusz Hładki w "Dzień dobry TVN" zdradził, że jest to 4-5 miesiąc. Co ciekawe, w połowie tego miesiąca, 13 grudnia, aktorka była gościem programu "Jaka to melodia?". Nikt wówczas nie zwrócił uwagi na jej rosnący brzuszek.

Marta Żmuda Trzebiatowska w "Jaka to melodia?"

Aktorka w programie wystąpiła u boku męża, Kamila Kuli. Na tę okazję wybrała czarny, prążkowany garnitur. Góra była nieco oversize'owa, więc bez większych problemów ukryła ciążowe krągłości.

Tak czy siak... widać, że ciąża jej służy. Wyglądała naprawdę kwitnąco!

MM

