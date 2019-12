Fanka zaatakowała Natalię Siwiec. "Dlaczego obchodzisz święta? Przecież nie jesteś katoliczką". Modelka odpowiedziała bez zawahania

Natalia Siwiec jest bardzo aktywną użytkowniczką Instagrama. Prawie codziennie dodaje tam nowe zdjęcia. Najczęściej są to posty reklamujące różne produkty - modelka jest bowiem jedną z najlepiej opłacalnych influencerek w Polsce. Czasem zdarza się jej jednak zrobić wyjątek i opublikuje zwyczajną, rodzinną fotografię. Do takich należy ta ostatnia, ze świątecznym akcentem. Niestety, nie wszyscy słodzili jej w komentarzach.

Natalia Siwiec zaatakowana przez fankę

Gwiazda, podobnie jak większość Polaków, przygotowuje się właśnie do świąt. Dla niej jednak nie jest to okres oczekiwania ponownych narodzin Jezusa, Natalia jest osobą niewierzącą. Właśnie to postanowiła wytknąć jej fanka.

Dlaczego obchodzisz święta, przecież nie jesteś katoliczką. Idź wyznawać swój okultyzm - czytamy.

Siwiec natychmiast zareagowała na ten atak.

Okultyzm, haha. Moja religia to miłość, a ten wolny czas cudownie spędzić z rodziną i się radować. I, niestety, w Twojej wypowiedzi wychodzi jedna obrzydliwa rzecz... "idź sobie stąd, jak nie wierzysz w to, co ja". Obłuda okropna. Gdzie podziała się miłość? Kiedy została zastąpiona agresją? - dopytywała Natalia.

Cóż, jest to bardzo problematyczna sytuacja, jednak wychodzimy z założenia, że każdy powinien zająć się swoją wiarą, swoimi poglądami i nie wypominać tego innym. Jakie jest Wasze zdanie?

