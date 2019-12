Agnieszka Kaczorowska pokazała świąteczną, rodzinną fotografię. Nawet mała Emilka ma czapkę Mikołaja. Urocze!

Agnieszka Kaczorowska od kilku miesięcy jest szczęśliwą mamą. Narodziny dziecka nie spowodowały jednak, że tańcząca aktorka zniknęła z mediów. Niemalże codziennie dzieli się z fanami nowymi zdjęciami i przemyśleniami na Instagramie. Ostatnio pokazała bardzo świąteczne zdjęcie. Razem z mężem i córką zapozowała w mikołajkowych czapkach. Piękny obrazek.

REKLAMA

Agnieszka Kaczorowska na portrecie z rodziną

Gwiazda na bieżąco relacjonuje, jak przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. W tym roku jest to wyjątkowo intensywny czas, bo jak zapowiedziała, ma zamiar przeprowadzić się do własnego lokum jeszcze w tym roku.

Życzymy Wam przy piątku, aby te ostatnie dni przed świętami chociaż u Was były spokojne. U nas armagedon sprzątania nowego domu, żebyśmy już w święta mogli tam zamieszkać! - napisała.

Pod zdjęciem natomiast pojawiła się masa pozytywnych komentarzy. Fani byli zachwyceni.

Piękne zdjęcie, ale jeszcze lepsze byłoby, gdyby Emilka była twarzą do aparatu.

Pięknie! To będą cudowne i rodzinne święta!

Nasze cudne Mikołajki!

Trzymamy więc mocno kciuki za plany Agnieszki i Maćka. Czekamy oczywiście na zdjęcia mieszkania. Jego wnętrza z pewnością zachwycą!

CW

Agnieszka Kaczorowska wystąpiła w "Przerwie na kawę".