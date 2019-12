Agnieszka Woźniak-Starak doceniona przez stylistkę. "Uwielbiam jej total czarny look"

Agnieszka Wożniak-Starak powoli wraca do mediów. Wdowa po Piotrze Woźniaku-Staraku, co zrozumiałe, przez kilka miesięcy nie pojawia się publicznie. Od czasu premiery filmu "Ukryta gra" sporadycznie zdarza jej się pokazać na warszawskich salonach. W środę pojawiła się na wernisażu wystawy "Realizm istotny". Wyglądała fenomenalnie, co potwierdziła również stylistka- Karolina Domaradzka, komplementując ją na swoim Instagramie.

Agnieszka Woźniak-Starak chwalona przez stylistkę

W środowy wieczór Agnieszka Woźniak-Starak zaprezentowała się w klasycznym zestawie, na który składała się czarna, długa sukienka i marynarka. Wypadła świetnie i spodobała się nie tylko nam, a również Karolinie Domaradzkiej, która nie szczędziła jej miłych słów u siebie na Instastory.

Agnieszka Wożniak-Starak udowodniła, że w obszernych i długich fasonach można wyglądać lepiej niż w tych przymałych i nadto obciskających sylwetkę, jeżeli sprawnie zbuduje się stylizację opartą na trendach modowych. Uwielbiam jej czarny total look z czarnymi, cienkimi rajstopami oraz sposób, w jaki Agnieszka nosi torebkę z frędzlami, w stylu fashion, a nie stylu boho. Ocena dla stylisty: celujący- zachwala Domaradzka.

Zgadzacie się z jej oceną?

Piotr Woźniak-Starak upamiętniony w ostatnim odcinku "39 i pół tygodnia":

RG