Gwiazdy chętnie w swoich mediach społecznościowych dzielą się kulisami swojego życia domowego. Nie jest inaczej w przypadku znanej z serialu "Klan" Pauliny Holtz. Ta skrupulatnie na swoim Instagramie relacjonuje remont swojej łazienki, do której kafelki znalazła na śmietniku. Teraz pokazała efekt.

Paulina Holtz pokazała gotową łazienkę

Paulina Holtz w przeciwieństwie do innych gwiazd nie zamieszkuje w luksusowym apartamentowcu, a zwykłym bloku. Jej sposoby na remontowanie swoich czterech kątów również należą do bardzo przyziemnych, bowiem aktorka rzeczy znajduje na pchlim targu, a nawet na śmietniku, gdzie znalazła kafelki do swojej łazienki. Teraz pochwaliła się efektem swojego remontu i musimy przyznać, że połączenie nowych kafelków ze startymi wyszło doskonale. Paulina Holtz zdjęciem wyremontowanej podłogi pochwaliła się na Instagramie.

Fani aktorki również są pod wrażeniem efektu, o czym dają znać w komentarzach.

Chciałoby się powiedzieć: stare jest piękne! Gratulacje Pani Paulino za determinację!

Pięknie.

Świetne połączenie. Jestem pod wrażeniem- komplementują pod fotką.

Podzielacie ich zachwyt?

