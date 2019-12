Urocze zdjęcie Kasi Tusk z córką. Takich fotek jeszcze nie było. Jest też nagranie, na którym razem ubierają choinkę

Kasia Tusk pilnie strzeże swojej prywatności. Do sieci trafia tylko to, co ona sama uważa za odpowiednie. Do tej pory nigdy nie pokazała twarzy córki, nie chciała zdradzić nawet jej imienia. Jednak mimo tego, na Instagramie zdarza jej się podzielić z fanami uroczymi momentami ze swojego życia. Ostatnio razem z córką ubierała choinkę.

Kasia Tusk z córką przygotowuje się do świąt

Kasia Tusk na nowych zdjęciach z córką

Gwiazdy im mniej pokazują, tym większe zainteresowanie wokół ich osoby. Do tego grona z pewnością należy córka byłego premiera, z którą jedyny kontakt fani i media mają na Instagramie. To właśnie tam pochwaliła się, jak przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. Na jednym z nagrań został uchwycony moment, jak ozdabia z córką choinkę.

Kiedy światełka zawisły na drzewku, ktoś (być może mąż) zrobił dziewczynom zdjęcie. Blogerka siedziała wśród ozdób, przytulając pociechę.

Kasia Tusk z córką screen Instagram / @makelifeeasier_pl

Wasze choinki już ubrane? A może czekacie do ostatniej chwili i robicie to w wigilię?

CW

