2017 rok był rokiem przełomowym. Znane aktorki i największe gwiazdy, w tym Uma Thurman, Angelina Jolie oraz Gwyneth Paltrow, wyznały publicznie, że były ofiarami Harveya Weinsteina, który jest oskarżany o gwałty i molestowanie seksualne. Właśnie kolejna kobieta postanowiła głośno powiedzieć o straszliwym wydarzeniu. Jest to Polka, która miała wtedy tylko 16 lat.

Polka oskarża Harveya Weinsteina o molestowanie seksualne

Kaja Sokoła w środę złożyła pozew przeciwko Weinsteinowi. Szczegółowo opisała w nim spotkanie z hollywoodzkim producentem. Miał on zaprosić ją na lunch, aby porozmawiać o karierze. Kobieta twierdzi, że zamiast tego zabrał ją do swojego mieszkania i zażądał seksu, a także rozkazał, by zdjęła ubranie, zmusił do dotykania jego penisa i złapał dziewczynę za piersi.

Według "The Hollywood Reporter" Kaja Sokoła jest jedną z kilkudziesięciu kobiet, które oskarżyły producenta o molestowanie w pozwie cywilnym. Okazuje się, że część z nich chce iść na ugodę z Weinsteinem. Sokoła skorzystała z nowojorskiej ustawy o dziecięcych ofiarach, która weszła w życie w sierpniu i pozwala nieletnim ofiarom molestowania pozywać swoich oprawców nawet po latach.

Oprócz Weinsteina Sokoła postanowiła pozwać również jego brata Boba, studio Disneya, a także należącą do Weinsteinów wytwórnię Miramax.

"Guardian" spisał wspomnienia Sokoły. To właśnie przez to zdarzenie porzuciła marzenia o aktorstwie.

Nauczyłam się, że niektóre rany nigdy się nie goją. Wspomnienia molestowania seksualnego są jak blizna po oparzeniu na psychice. Ponieważ dla innych jest niewidoczna, wie o niej jedynie ofiara. Ukazując światu moją bliznę, mam nadzieję zachęcić inne ofiary do mówienia głośno o ich doświadczeniach.

KB