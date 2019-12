To już pewne! Marta Żmuda Trzebiatowska jest w ciąży. Aktorka wydała oświadczenie

Od jakiegoś czasu pojawiały się plotki, że Marta Żmuda Trzebiatowska jest w drugiej ciąży. Sama gwiazda nie komentowała tych doniesień. Aż do teraz. Przyszła mama przyznała, że fani zasypali ją wiadomościami z gratulacjami, nie chce więc trzymać radosnej nowiny w tajemnicy.

Wydaje się jednak, że do tego kroku skłonił ją jeszcze jeden czynnik. Wczoraj na antenie "Dzień Dobry TVN" Mateusz Hładki obwieścił, że aktorka jest w ciąży. Dodał też, że wygląda na to, że to 4-5 miesiąc, a ciążowe krągłości są już widoczne (więcej na ten temat TUTAJ)

Marta Żmuda Trzebiatowska potwierdza ciążę

Marta Żmuda Trzebiatowska słynie z tego, że pilnie strzeże swojej prywatności. Właśnie od takiego komunikatu gwiazda zaczęła swój ostatni post na Instagramie. Aktorka wyjaśniła przy tym, dlaczego tak bardzo zależy jej, by doniesienia o wydarzeniach z jej życia prywatnego nie przedostawały się do mediów.

Kochani, wiecie że nie mam w zwyczaju komentowania plotek, ani opowiadania o swoim życiu prywatnym i intymnych sprawach. Nie dlatego, że chcę robić z tego „wielką tajemnice”, ale dlatego, że chcę zachować jakiś kawałek życia tylko dla siebie, żeby dać poczucie intymności i zapewnić anonimowość tym, którzy mają do tego prawo. Cieszę się i dziękuję, że to rozumiecie i szanujecie - zaczęła aktorka.

W końcu jednak Marta Żmuda Trzebiatowska oficjalnie potwierdziła, że ona i jej maż Kamil Kula zostaną rodzicami. Podziękowała też fanom za wyrazy wsparcia i komentarze z gratulacjami.

Nie sposób przejść jednak obojętnie obok tylu ciepłych słów i komentarzy, które kierujecie w naszą stronę. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie przejawy sympatii - wyznała.

Do oświadczenia aktorka załączyła piękne, romantyczne zdjęcie, na którym pozuje z mężem.

Nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować przyszłym rodzicom.

