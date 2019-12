Magda Gessler pokazała swojego tatę. Fani jednomyślni: Jak dwie krople wody

Magda Gessler jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie pokazuje zdjęcia, na których pozuje ze swoim partnerem oraz dziećmi. Teraz restauratorka pochwaliła się fotografią, na której u jej boku jest jej tata - Mirosław Ikonowicz.

Magda Gessler z tatą

Już na pierwszy rzut oka widać, że gwiazda jest bardzo podobna do ojca. Uwagę zwraca również podpis do zdjęcia. Gessler zdradziła w nim bowiem, jakimi uczuciami darzy tatę i co o nim myśli.

Nie ma to jak z tatą... Kochany mój... Zawsze pomocny i wspierający przystojniak - wyznała.

Fani komentują

Pod zdjęciem szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani nie kryli zachwytów.

Skarb taki tato.

Jak dwie krople wody.

Lara podobna do dziadka - pisali.

Wy też widzicie podobieństwo?

AG

