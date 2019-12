Paweł Małaszyński zasłabł na scenie i został przewieziony do szpitala karetką. Wydał już oświadczenie. Jak się czuje?

Gość: jklkj 2 godziny temu Oceniono 8 razy 2

Coś tu nie tak. Ostatnio mamy wysyp newsów o młodych facetach z zawałami, wylewami czy czort wie czym. Przecież to ludzie ledwo po 40-tce a problemy jak u 70-latków. U mnie w otoczeniu mam to samo. Nagle ktos zaslabł i jest w szpitalu. Akurat tak sie dziwnie składa że to ci, którzy mają poukładane diety, dbają o linię, wyciskają poty na rowerach i siłowniach i ciągle męczą otoczenie gadkami jakie to życie cudowne, jak nie można się poddawać, trzeba walczyć i tym podobne pierdoły ... Do tego stres w pracy najczęściej. No ludzie... Zyjcie wy normalnie bo się powykończacie w tej gonitwie za sukcesem, powodzeniem i kasą.