Channing Tatum rozstał się z Jessie J. Jaki jest powód zakończenia ich związku?

Gość: Nika godzinę temu Oceniono 1 raz -1

Tak mają faceci, tylko się bawić, a odpowiedzialności zero. Czego on się właściwie spodziewał, że idą tym samym tokiem myślenia. A właśnie że nie. Prawie zawsze kobiety się angażują bardziej, chcą mieć normalną rodzinę, dziecko, a facet myśli jak tylko pobzykać. Przez takich facetów jak wy to wkrótce żadna kobieta nie będzie chciała się wiązać, bo po co. Dawniej to ci faceci byli, jacyś tacy zaradni życiowo, angazowali się, zakładali rodziny, a teraz same maminsynki, nieodpowiedzialne, tylko się bawić kobietą, ale niech na nic więcej nie liczy.