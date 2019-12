Gość: Fifi 3 godziny temu Oceniono 6 razy 4

Ta para bardzo mocno kontroluje to, co dostaje się do mediów na ich temat. A tu jakiś koleś nagrywa Beyonce i nie wiadomo, co potem zrobi z tym filmikiem. Więc Jay-Z wkroczył do akcji. Nic nie może zakłócić sprzedawanego światu wizerunku żony! Bo z tego są miliony dolarów, którymi obracają! Business is business :)