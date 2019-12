Gość: Anna godzinę temu Oceniono 31 razy 25

Czarus ro cwaniaczek jakich mali, dlatego wzial sobie szpetna edytke na ktora nie dalo sie patrzec, przerobil ja od stop do glow by mogl sie z nia pokazac na salonach.... A weronika mu corke wychowywala to wtedy byla potrzebna, zeby kariera sie jego zajac...