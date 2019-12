Mariah Carey rozświetliła Empire State Building w Nowym Jorku. Ta olśniewająca (dosłownie) kreacja podkreśliła jej wszystkie atuty

Mariah Carey świętowała w środę 25-lecie swojej najsłynniejszej piosenki, "All I Want for Christmas". Na spotkanie z fotoreporterami wybrała długą, obcisłą sukienkę z głębokim dekoltem. Kreacja była srebrna i połyskująca, co w blasku fleszy dawało niesamowity efekt.

Mariah Carey olśniewa w Nowym Jorku

Piosenkarka rozświetliła w środę najsłynniejszy nowojorski wieżowiec, Empire State Building. Naszą uwagę przykuła jednak stylizacja i figura piosenkarki, która mimo wieku (Mariah w tym roku skończyła 49 lat), wszystkich zachwyca.

Gwiazda wybrała na tę okazję srebrną, elegancką kreację. Jak zwykle podkreśliła dekolt, oraz talię. Dopasowała do niej wysokie buty na platformie, z którymi rozstaje się chyba tylko w drodze do łóżka. Niemniej jednak stylizacja godna pochwały, bo Mariah nie raz zaliczyła wpadkę. Słynie przecież z zakładania za małych ubrań, co nie zawsze daje efekt wow.

Przypomnijmy, gwiazda od dawna ma problemy z wagą. Jednak po latach morderczych treningów udało jej się zrzucić zbędne kilogramy, osiągnąć wymarzony cel i co najważniejsze, pozostać przy stałej wadze. Gwieździe udało się stracić aż 40 kg, a efekty możemy podziwiać właśnie teraz.

Naszym zdaniem wyglądała wspaniale. Wielkie brawa!

CW

