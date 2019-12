Czy nam się to podoba, czy też nie, piosenka "Last Christmas" to nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia. Przebój już od kilku dni hula w rozgłośniach radiowych i centrach handlowych. Co ciekawe, w tym roku mija 35 lat od jego premiery.

Jak wygląda dziś Kathy Hill?

"Last Christmas" to nie tylko wpadająca w ucho piosenka, ale też poruszający teledysk o nieszczęśliwej miłości. Wystąpili w nim muzycy z zespołu Wham!, czyli George Michael i Andrew Ridgeley, oraz modelka Kathy Hill. Brytyjka rozpoczęła karierę w modelingu jeszcze jako nastolatka. Co ciekawe, do dziś pracuje w branży.

"Last Christmas" był jedynym teledyskiem w karierze Kathy Hill. Później można było oglądać ją miedzy innymi w kampaniach reklamowych. Jest też aktywna na Instagramie, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, jak dziś wygląda.

Kathy Hill nadal zachwyca swoją urodą. Jest piękną i dojrzał kobietą. Zawodowo zajmuje się promocją ubrań właśnie dla pięćdziesięciolatek.

Bardzo się zmieniła? Więcej zdjęć modelki zobaczycie w naszej galerii.

