Takiej pierwszej damy jeszcze nie było!

Żony prezydentów cieszą się nie mniejszą popularnością, niż ich mężowie. Pierwsze damy często angażują się w działalność charytatywną, a na co dzień zwykle prezentują się w skromnych, ale eleganckich kreacjach. Inaczej wygląda to w przypadku Fabioli Yáñez, nowej pierwszej damy Argentyny. Zacznijmy od tego, że kobieta nie jest nawet żoną głowy kraju, czyli Alberta Fernándeza. Para żyje na tzw. "kocią łapę", co w katolickiej Ameryce Południowej może uchodzić za niestosowne.

Fabiola Yáñez - nowa pierwsza dama Argentyny

Fabiola Yáñez ma 38 lat i jeszcze niedawno była popularną w Argentynie dziennikarką i aktorką. Aktorstwo pasjonowało ją od najmłodszych lat. To właśnie w tym kierunku kształciła się na studiach. W pierwszych sztukach teatralnych zaczęła grywać jeszcze jako nastolatka.

Największe sukcesy osiągnęła jednak jako dziennikarka. W latach 2002-2004 prowadziła program dla dzieci na kanele 3 Rosario. Później pracowała w rozgłośni radiowej Radio X4 Rosario, a także współtworzyła dokumentalny film poświęcony seksualności.

Fabiola Yáñez wielokrotnie pozowała jako modelka. Niektóre z jej zdjęć były bardzo odważne. Pierwsza Dama usiłowała usunąć je z sieci, ale nie od dziś wiadomo, że w internecie nic nie ginie.

Internauci doszukują się wielu podobieństw pomiędzy Fabiolą Yáñez a Melanią Trump. Też je widzicie?

