Pomimo tego, że Edyta Górniak jest uważana za największą diwę polskiej estrady, to jej dyskografia nie jest szczególnie imponująca. Przypomnijmy, że jej ostatni album został wydany już pięć lat temu i póki co na próżno szukać informacji o kolejnym krążku. Wokalistka od czasu do czasu wydaje jednak single.

REKLAMA

Edyta Górniak wydaje nowy singiel

Jesienią na antenie stacji TVN zadebiutował program "My Way" z Edytą Górniak w roli głównej. Gwiazda na oczach widzów uczy się jeździć samochodem. Ku uciesze fanów, w środową noc, wokalistka ogłosiła na swoim Instagramie, że czołówka show została wydana jako singiel.

Górniak okrasiła radosną wiadomość zdjęciem, na którym pozuje w dość skąpej stylizacji, która składa się z majtek i ręcznika. Dawno nie widzieliśmy jej w tak zmysłowym i seksownym wydaniu. Fani są zachwyceni, o czym pospiesznie zdążyli napisać w komentarzach.

Przepiękna jak ocean, który nie łączy się z lądem.

Oczy nie ogarniają Twego piękna.

Bogini - piszą.

Gorąco! Trzeba przyznać, że Edyta może pochwalić się świetną sylwetką.

MŁ