Ciąża Anny Lewandowskiej zdecydowanie jest jednym z najważniejszych wydarzeń mijającego roku. O ile Małgorzata Rozenek od dawna opowiadała o tym, że marzy o dziecku, o tyle "Lewa" była raczej dość powściągliwa w opowiadaniu o ewentualnym powiększeniu rodziny. Tym bardziej ogłoszenie radosnej nowiny przez Roberta Lewandowskiego było sporym zaskoczeniem dla fanów pary.

REKLAMA

Mimo błogosławionego stanu Anna Lewandowska nie zwalnia tempa. Trenerka regularnie ćwiczy i udziela się na Instagramie. Każda jej wrzutka do mediów społecznościowych to okazja dla fanów, aby podejrzeć ciążowy brzuszek swojej idolki. Początkowo gwiazda sprytnie ukrywała krągłości, jednak teraz są już one zbyt wydatne, by chować je pod obszernymi swetrami.

Anna Lewandowska pokazała brzuszek

Ostatnie zdjęcie "Lewej" ponownie zelektryzowało obserwatorów. Tym bardziej, że w opiętej stylizacji bardzo dobrze widać jej brzuszek.

Oczywiście Lewandowska z miejsca została zasypana komplementami. Fani są zachwyceni zarówno jej urodą, jak i ciążowymi krągłościami. Jeden z nich zasugerował jednak, że trenerka poddała się zabiegowi medycyny estetycznej.

Ktoś tu chyba usta wypełniał... - czytamy w komentarzu.

Ania nie pozostawiła tej uwagi bez komentarza i szybko rozwiała wszelkie wątpliwości.

Haha, po pierwsze make up, po drugie jestem w ciąży. Nigdy nie wypełniałam ust. Ktoś tu bezpodstawnie ocenia - napisała.

Trzeba przyznać, że "Lewa" ma naprawdę dużo cierpliwości do swoich hejterów. Swoją drogą, krytykowanie wyglądu kobiet w ciąży jest po prostu słabe.

MŁ