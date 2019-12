"The Voice Senior". Poznaliśmy zwycięzcę pierwszej edycji. W komentarzach jednak burza: "Ustawka. Wstyd! Dosłownie wstyd!"

Gość: Robert 6 minut temu Oceniono 1 raz -1

To jakaś wielka porażka TVP powinno się wstydzić. To jedna wielka ustawka program na dodatek nie był na żywo a widzowie mieli głosować ? Pytam się na co ? Bądźmy solidarni i Nie oglądajmy więcej takich programów . Z całym szacunkiem do sióstr Szydłowskich ale zostały skrzywdzone.