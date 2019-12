W 6. edycji programu "Rolnik szuka żony" powstały dwie pary. Adrian poznał Ilonę, a Jakub znalazł szczęście u boku Ani. Nie udało się dwóm uczestnikom: Sławomirowi i Sewerynowi. Jednak niedługo po zakończeniu programu byli sami. Obaj pojawili się w świątecznym odcinku z nowymi partnerkami.

REKLAMA

"Rolnik szuka żony". Sławomir o nowej partnerce

O ile o wybrance Seweryna wiemy, że pochodzi z tej samej miejscowości, co on, i już mieszkają razem, to o ukochanej Sławomira praktycznie nic nie dostało się do mediów. O początkach swojej miłości opowiedzieli na planie ostatniego odcinka. Okazuje się, że rolnik poznał się z Eweliną przez internet. To ona napisała pierwsza:

Ewelina napisała na portalu internetowym - wyznał rolnik.

Nie ukrywają, że są zadowoleni z tego, jak potoczyła się ich znajomość:

Jestem szczęśliwa, ale co będzie dalej, to czas pokaże - powiedziała nowa wybranka Sławomira.

Sławomir i Karolina z 'Rolnika...' Screen z TVP1/ Rolnik szuka żony

Jest ważna dla niego, ponieważ spełnia oczekiwania, jakie stawiał na początku programu. Szukał osoby, która szuka miłości.

Jestem delikatnie zakochany. Jest dla mnie bardzo ważną osobą - przyznał.

Kobieta idealnie odnajduje się na gospodarstwie, gdzie poznaje rzeczywistość ukochanego. Ma nadzieję na to, że ich znajomość okaże się poważna i będą ze sobą szczęśliwi.

AW