"The Voice Senior". Uczestnik usłyszał od Andrzeja Piasecznego, że śpiewa do góry nogami. Ale to występ innego uczestnika nas oczarował

Za nami czwarty półfinał "The Voice Senior". Widzowie mogli usłyszeć wiele fantastycznych występów. Mogliśmy też poczuć klimat świąt, bo uczestnicy śpiewali kolędy i świąteczne przeboje.

"The Voice Senior". Ten występ przejdzie do historii

"The Voice Senior" to nowy format TVP2, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nic dziwnego, bo Polaków przed ekrany przyciąga nie tylko fenomenalnie jury, w którego skład wchodzą Andrzej Piaseczny, Marek Piekarczyk, Urszula Dudziak oraz Alicja Majewska, ale też uzdolnieni muzycznie seniorzy, którzy na każdym kroku udowadniają, że wiek to tylko cyferki w metryce urodzenia.

W tym odcinku największą furorę zrobił Władysław Jarecki, który wystąpił z utworem " Blue Christmas" Elvisa Presleya.

Poruszona jestem. Takiego zachrypniętego kolędnika jeszcze nie słyszałam - zachwycała się Alicja Majewska.

Elvis był kosmitą, Władysław też jest. Wszyscy nauczyciele śpiewu powiedzieliby, że śpiewasz do góry nogami. Ale przecież chodzi o to, żeby się wszystkim podobało - mówił Piaseczny.

Masz osobowość - komplementowała Urszula Dudziak.

Jednak to pan Mieczysław Gajos, z zespołu Marka Piekarczyka, który po francusku zaśpiewał kolędę "Cicha noc", oczarował publiczność.

Wspaniałe. Pięknie, że zaśpiewałeś po francusku - chwaliła Dudziak.

Dziękuję ci, że zaśpiewałeś po francusku, bo chodzą słuchy, że Piekarczyk to tylko po polsku każe śpiewać i to rock and roll - powiedział trener.

Niestety, decyzją Marka Piekarczyka pan Gajos nie przeszedł do finału. Szkoda, i to wielka.

"The Voice Senior". Lista finalistów

W przedświątecznym odcinku wyjaśniło się, kto przeszedł do finału. Oto lista uczestników, którzy mają szansę na wygranie pierwszej polskiej edycji "The Voice Senior".

Drużyna Marka Piekarczyka:

Władysław Jarecki i Kazimierz Kiljan

Drużyna Alicji Majewskiej:

Jadwiga Kocik i Janusz Sztyber

Drużyna Urszuli Dudziak:

Krystyna, Jola i Elżbieta Szydłowskie oraz Waldemar Wiśniewski

Drużyna Andrzeja Piasecznego:

Mieczysław Pernach i Bogusława Kucharczyk-Włodarek

I jak podobał wam się ten odcinek "The Voice Senior"? Macie już swojego faworyta, którego chcielibyście zobaczyć w finale?

AG

