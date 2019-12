Edyta Górniak zdała egzamin na prawo jazdy! Potem wsiadła za kółko i... zatrzymała ją policja. Musiała dmuchnąć w alkomat

Edyta Górniak w finałowym odcinku programu "My Way" podeszła do ostatniego egzaminu państwowego i... zdała go! Potem przeszła drogową kontrolę.

REKLAMA

player Otwórz galerię (3)

REKLAMA