Magda z Pięknych i Młodych chętnie pokazuje, jak mieszka. Nie znajdziemy tam jednak przepychu. W jej domu jest przytulnie i swojsko

W czerwcu do mediów trafiła informacja, że Dawid i Magda nie są już razem. Zapewniali wtedy, że ich rozwód nie wpłynie na zespół - co tak też się stało. Do tej pory utrzymują ciepłe relacje. Dzielą się także opieką nad córką, 9-letnią Gabrysią. Oboje ułożyli także sobie życie na nowo. I Magda, i Dawid mają nowych partnerów, z którymi są bardzo szczęśliwi.



Instagram.com/ dawidnarozny



screen Instagram/madzia_pim