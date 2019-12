Kathy Hill zachwycała w teledysku do 'Last Christmas'. Dziś ma blond włosy i o wiele większe usta

Piosenka 'Last Christmas' to nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia. W grudniu minęło właśnie 35 lat od premiery teledysku do świątecznego hitu. W teledysku wystąpili członkowie zespołu Wham!, czyli George Michael i Andrew Ridgeley, oraz modelka Kathy Hill. Ta wciąż jest aktywna zawodowo i świetnie prezentuje się przed obiektywem. Sprawdźcie, jak się zmieniła po 35 latach.

