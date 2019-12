W Boże Narodzenie rodzina królewska zasiada do uroczystej kolacji. Ta odbywa się w pokoju zwanym White Drawing Room. Elżbieta II zawsze pojawia się w pomieszczeniu kwadrans przed wszystkimi i w spokoju pije swój ulubiony drink z ginem.

Przed kolacją do salonu wkracza szef kuchni, który kroi żeberka, indyka lub szynkę, a następnie królowa częstuje go szklanką whisky i wznoszą toast. To jedyna taka sytuacja w roku, kiedy kucharz przebywa w salonie z rodziną królewską.

Ponadto menu zawsze jest przygotowane w języku francuskim. Znajdują się w nim m.in. pudding, jagnięcina, krewetki, wino i szampan.