I to jest dopiero efekt wow! W salonie Doroty Szelągowskiej stoi choinka w białym kolorze, która sięga aż do sufitu. Znajdują się na niej przepiękne ozdoby - przyjrzyjcie się i sprawdźcie sami. Okazuje się, że to pierwszy raz, kiedy projektantka przystroiła swój dom przed Wigilią.

Pierwszy raz w życiu, łamiąc dotychczasowe zasady, mój dom jest przystrojony na święta przed wigilijnym porankiem. I jest ekstra, Zupełnie nie wiem, dlaczego nie robiłam tego od zawsze.