Gwiazdy uwielbiają Święta Bożego Narodzenia. Cieszą się nie tylko ze względu na to, że spędzą ten szczególny czas z bliskimi. Dla wielu z nich jest to okazja do udekorowania domu pięknymi przedmiotami, czym chętnie dzielą się na Instagramie. Niektórzy naprawdę nie żałują pieniędzy. Spójrzcie tylko na te dodatki.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan Instagram.com/ m_rozenek Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan uwielbiają świąteczną atmosferę. Co roku ich dom jest pięknie przystrojony. Choinka zawsze jest sporych rozmiarów, znajduje się na niej mnóstwo lampek i kolorowych bombek. Tym razem dominują kolory biały i czerwony. Oprócz tego w pokojach porozstawiane są świąteczne dekoracje - m.in. duże prezenty, sporych rozmiarów laska świętego Mikołaja oraz czerwone świece w złotych świecznikach. Pani domu nie ukrywa, że jest zachwycona: Jest pięknie, magicznie, świątecznie. Kocham ten czas - napisała pod zdjęciem na Instagramie. Majdanowie co prawda korzystają z pomocy specjalistów, którzy pomagają im urządzić wnętrza, jednak widać, że nie oszczędzają. Bez wątpienia te święta są dla nich wyjątkowe. Spełniło się wreszcie marzenie małżonków i w przyszłym roku zostaną rodzicami.

