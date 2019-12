Cóż to był ślub! Nie przesadzimy, jeśli powiemy, że było to jedne z najważniejszych wydarzeń 2019 roku na całym świecie. Co jak co, ale Hailey i Justin to najgorętsza para ostatnich lat.

Po raz pierwszy pobrali się rok temu po zaledwie kilku miesiącach związku. Dosłownie chwilę wcześniej Kanadyjczyk zakończył ciągnącą się latami i pełną wybojów relację z Seleną Gomez. O ile pierwsza ceremonia odbyła się z dala od mediów, o tyle fotorelacja z drugiej imprezy opanowała Instagram.

Jak na znaną modelkę przystało, panna młoda miała trzy suknie ślubne. Tę najważniejszą stworzyli dla niej projektanci jej ulubionego domu mody, w których pokazach szła nie raz, Off White'a. Kreacja choć klasyczna... to zjawiskowa. Pięknie wyeksponowała figurę gwiazdy, a długi welon ciągnący się kilka metrów za Hailey jest powiewem prawdziwego luksusu.



screen Instagram / @haileybieber

Justin i Hailey powtórzyli swoje ślubne obietnice w luksusowym kurorcie Montage Palmetto Bluff w stanie Południowa Karolina. Jak donosi "Daily Mail", na weselu bawiło się ponad 150 gości, w tym m.in. Kendall i Kylie Jenner oraz Jaden Smith.