Czy tego chcemy, czy też nie, Siostry Godlewskie na dobre wpisały się w świąteczny klimat. Muzykalne celebrytki od kilku lat raczą nas swoimi wokalnymi popisami. Co prawda ostatnio Małgorzata śpiewa solo, ale my nie zapominamy o Esmeraldzie. Być może Wigilia będzie dobrą okazją do tego, by siostry raz na zawsze pożegnały wszystkie waśnie?

Znakiem rozpoznawczym sióstr Godlewskich są powiększone, "karpie" usta. W grudniu to podobieństwo nabiera nowego znaczenia.