Julia Wieniawa rozstała się dwa razy, Wiśniewski pozwem rozwodowym zaskoczył Dominikę. Ale najburzliwsze rozstanie roku przeżył ktoś inny

Jednak nie u wszystkich rozstanie przebiegało w przyjacielskiej atmosferze. Niektórzy nie ukrywali swoich prawdziwych emocji i powodów rozpadu związków. Do tej grupy należą m.in. Michał Malitowski i Rafał Mroczek. Do rozstań obu związków doszło we wrześniu. Wtedy to tancerz oficjalnie potwierdził, że nie jest już z życiową i taneczną partnerką, Joanną Leunis. Zarzucił jej, że nie wspierała go w czasie walki z depresją.



KAPIF.pl

Niewesoło było także u Rafała Mroczka, który po trzech latach od zaręczyn zerwał z Joanną Skrzyszewską. Aktor "M jak miłość" miał podobno bez zgody byłej partnerki wywieźć z domu ich córkę Zosię.

Mroczek bez zgody mamy wywiózł Zosię i nie odzywał się. Spakował pół domu pod nieobecność Joanny, napisał smsa, że Zosia śpi z nim, ślad po nim zaginął. Joanna zgłosiła to na policję, sprawa na pewno trafi do sądu - twierdziło źródło portalu Pudelek.

W oficjalnym oświadczeniu poprosił o zaprzestanie rozpowszechniania tych doniesień i przyznał, że dobro dziecka jest dla niego najważniejsze.



Fot. Rafał Mroczek - Facebook