czarek75 29 minut temu Oceniono 9 razy -1

i widzicie lemingi zPISu kasiunia przyjechala do tatusia i widzicie 500 plusy wy dziady jedne. Mozna mozna a teraz cisnijcie sledzia po japonsku za te 500 plus i zobaczcie jak kasia do taty przyjezdrza z kawiorem. Na pohybel wam nieroby jedne paparuchy. A jej tata to na hulajnodze jezdzil po europie a wy dziady za te 500 plus macie ople zardzewiale do roboty