Królowa świątecznych dekoracji to bez wątpienia Klaudia Halejcio. Jej dom wygląda jak z katalogu! Inne gwiazdy też nie oszczędzały na dekoracjach

Gość: gwiazdor pół godziny temu

jakie to piekne wszystko, takie amerykanskie. Te gwiazdy jak skladaja sobie zyczenia to mowia merry christmas zamiast wesolych swiat? To moze niech zaczna o nich pisac amerykanskie portale a nie polskie. Widac, ze nasze gwiazdy juz dawno zapomnialy o co chodzi w tych swietach.